確診者身亡後的遺體在24小時內火化，各地相關機構自新冠肺炎疫情2年多以來均是如此執行，不料日前指揮中心指揮官陳時中卻稱從未有相關要求，引起各界譁然。對此，媒體人趙少康批，兩年來許多家屬早已因此心碎，沒想到現在陳時中才這樣說，根本是推諉卸責、毫無擔當，台灣讓這群無能者執政，真是人民最大的悲哀。

對此中廣董事長趙少康今（6日）以「陳時中冷血甩鍋24小時火化令」開頭，指出新冠肺炎被列入法定第五類傳染病，染疫過世者的遺體要盡速火化，兩年來許多家屬無法好好與臨終親人道別的悲戚畫面不斷重演，生者的遺憾與不捨，大家感同身受。但沒想到陳時中現在才說「根本沒有規定遺體要在24小時內火化，只需要報告就好」，趙痛批這對死者家屬「真是二度傷害，逝者已矣，一切已經無法重來，要他們情何以堪？」

「徒法不足以自行」，趙少康指責陳時中「對社會共同的傷痛完全沒有同理心」，面對質疑只會念法條卸責，甚至把問題推給媒體錯誤解讀，卻從來不認錯、不道歉與不超前部署，趙少康更狠批，現在整個政府團隊成天想選舉，無心防疫，難怪蘇貞昌會不小心說出「我們一起打贏這場防疫的選戰」真心話。

趙少康指出，去年6月8日媒體已經質疑相關規定，當時副指揮官陳宗彥說「地方殯葬管理機關實務上都是依據24小時內火化，也依照指揮中心標準做雙層屍袋裝入，相關規範都有訂定」，且一裝入屍袋就不准打開。趙少康質疑，「所以到底是媒體誤導，還是陳宗彥放假消息？」而如果不是中央指示，殯葬業者怎麼會甘冒家屬反彈與情緒崩潰，火速在24小時內火化遺體？怎麼會連台北市長柯文哲都搞不清楚規定？

最後趙少康提到「慎終追遠，民德歸厚」，好好辦理親人尤其長輩的後事，是人生的大事。到6月5日，已經有2939位民眾因為染疫而離世，最難過的莫過於親友，不只籠罩在也可能染疫的陰影下，還要面對無法好好送行的難過，而蔡政府無法將心比心，設身處地體會民眾的傷痛，陳時中推諉卸責、毫無擔當，台灣讓這群無能者執政，真是人民最大的悲哀。