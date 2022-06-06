台北動物之家改建延宕，市議員吳沛憶今在總質詢質疑，新方案預計2023年5月完成都市設計變更及設計調整，設計完竟還要拖1年才動工，仍丟給下一任市長解決。對此，市長柯文哲坦言，在他任內來不及編工程預算，這是財政紀律，有按照程序走。

吳沛憶直言，去年動物之家案子有很大討論，柯文哲嫌太貴，不想追加預算，柯文哲大筆一揮修改設計，原本動物之家規畫被改到面目全非，原方案3600坪，去年送進來議會剩下1800坪，議員認為並不善待動物，當時議會通過預算為3600多坪規畫，且議會不能成為橡皮圖章。

吳沛憶說，今年重新送進來的方案回到4600坪、不挖地下室，但她發現，時程預計2023年5月完成都市設計變更及設計調整，2024年5月31日才要工程決標，拖了1年，本來明年就可以完工，現在明年連開工都無法開工，為什麼設計完還要拖1年？

產發局長林崇傑表示，都市計畫完成後才進行設計變更，都市計畫涉及內政部通過時間，工程有發包的作業流程，算的時間是真正決標時間，就可以動工，預計2023年年底開始招標。

吳沛憶詢問，去年動物之家只編1000元，今年工程費多少？還是編1000元嗎？林崇傑說，現在無法估工程費用，必須是等細部工程完成才估，到時候邊會有物價調整，會等到要編的時間。

吳沛憶批評，在柯文哲原先任內要開工，在柯文哲任內不會編預算近來議會，在柯文哲卸任之前，議員都不會審到工程預算，還是留給下一任市長解決。林崇傑強調，議會通過之後，會同步開始細部設計，要完成才能編工程款。

吳沛憶再追問，在柯任內連動物之家工程預算都不會編，柯文哲坦言，「工程費大概來不及」。副市長黃珊珊指出，現在正在編概算，前期沒有設計好，不能編列工程預算，今年只會編變更設計預算，但工程預算不會編。柯文哲強調，這是財政紀律，有按照程序走。