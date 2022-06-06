邁向與疫共存新生活，民眾防疫的同時，也開始對生活品質格外重視！Yahoo奇摩購物分析2022上半年消費者三大購物族群，包含力求傍晚即可快速收到商品、最愛早上採購居家生活用品和食物的早鳥持家族；善用休息時間購買優惠美妝保養的上班白領族；以及習慣夜晚瀏覽下單，尋求可提升生活品質、美型且富娛樂性的高單價家電的夜貓享樂族等。整體在消費行為上，也可觀察到消費者追求「高CP值」、「高品質」、「高顏值」的三「高」趨勢。

瞄準消費者多元喜好與需求，Yahoo奇摩購物最強618祭出正慶豪禮：6/6當日限定狂撒上億購物金、6/6-6/8全站單日消費滿5,000送500（累計無上限）、指定商品快閃限量回饋100%購物金、刷Yahoo聯名卡最高回饋18%（無上限）、指定銀行卡可享10%回饋等多項優惠！

防疫新潮流 全方位質感生活用品夯

疫情宅家時間長，消費者不僅越來越注重生活儀式感，更懂得營造質感居家美學。Yahoo奇摩購物近期發現，隨著健康下廚成為全民運動，幫助料理完優雅善後又兼具質感美型的廚餘機業績飆升近10倍。

疫情宅家時間長，健康下廚成為全民運動，幫助料理完優雅善後又兼具質感美型的廚餘機討論熱度高，圖為【Foodcycler】四合一家用廚餘機。(圖/Yahoo奇摩購物中心提供)

宅家關鍵 多元娛樂品類廣受歡迎

居家時間長也更加劇消費者追求高質感生活、重視享受娛樂的氛圍，特別是美食與電玩遊戲品類的消費族群出現年輕化趨勢，20-29歲族群消費者較去年成長約2-3成。

Yahoo奇摩購物618購物慶推出【618拍賣防疫福箱】小孩放電組，讓小朋友在家互動學習、也消磨體力與時間。(圖/Yahoo奇摩拍賣提供)

此外，如何享受宅家時間、提升娛樂生活的多元性也是一大重點，包含可在家輕鬆打造家庭劇院的聲霸SoundBar以及製造宅家歡樂感的卡啦OK等商品業績也有8成至9成的漲幅；讓小朋友在家互動學習、也消磨體力時間的樂高積木與益智遊戲也是家長的心頭好，玩具則以輔助學習的多功能機器人或遊戲機最受歡迎。

618購物慶 每日推出限量「618拍賣防疫福箱」

在618期間，Yahoo奇摩拍賣也因應消費者宅家需求，推出每日限量「618拍賣防疫福箱」，囊括追劇零食、基本存糧、居家常備、內外清消等共10款組合商品，價格下殺最低27折至5折不等，自6/6至6/18止每日上午十點限量販售，讓消費者輕鬆鎖定下手時機，豐富居家生活趁現在！