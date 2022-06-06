各校停課狀況。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

兒童綠色通道服務。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

兒童綠色通道服務。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天6日新增新冠肺炎本土確診1377例，其中男性675人、女性702人，年齡分布1歲以下至96歲，苗栗今年累計本土案迄今已超過4萬1千人，根據衛生局統計，第3劑疫苗施打率為60.7％，衛生局呼籲民眾踴躍施打疫苗。

衛生局長張蕊仙表示，因應中央流行疫情指揮中心公佈5月26日起修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，民眾使用家用快篩檢測陽性，不分年齡及族群，經醫事人員確認快篩結果陽性者，即可研判為確定病例。

為輕、重症疾病分流，無症狀或輕症確診者不用跑醫院，請民眾待在家，就近尋求平常就醫診所，全縣有 54家基層診所，提供視訊門診快篩確認及診療評估。兒童就醫部分，衛生局協調轄內11家基層小兒科專科診所成立醫療群，提供12歲以下兒童快篩通報、視訊診療、調劑給藥及後續居家照護的一站式服務，也有4家醫院兒科就醫綠色防疫特診，提供快篩陽性確診及診療服務，請家長善用。

縣長徐耀昌說，苗栗今年累計本土案迄今已超過4萬1千人，截至昨6月5日下午5點，本縣第一劑的新冠疫苗涵蓋率達到85.4％、第二劑達到77.5、第三劑60.7％，而5到11歲孩童施打率56.7％，請大家持續踴躍施打增加自身保護力。

另外，依據疾管署規定建議染疫康復者於發病日或確診日（無症狀感染者）起至少間隔三個月後，再施打新冠肺炎疫苗。若民眾要進出8大行業、遶境、旅行團、健身房等24個場所，須接種第3劑疫苗，但因曾染疫確診，則可用由衛生機關開立的解除隔離通知書即可進出，但康復三個月後仍須接種第三劑疫苗。