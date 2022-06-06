日本正妹高中生重川茉彌兼模特，3年前擔任戀愛實境節目班底，甜蜜交往男模前田俊，年僅16歲誕下1女，而男方前田俊也才18歲，當時2人均未成年便生子，引來不少批評撻伐；之後二人才去補登記結婚，如今兩年過去再宣布懷上第2胎，網友反應卻是獻上滿滿的祝福聲和支持。

前田俊用這張溫馨照片宣布老婆懷第2胎。(圖/前田俊 IG)

現年20歲前田俊和18歲重川末彌，是在2020年6月登記結婚，隔一個月便產下女兒，前田俊5日在IG貼出1家3口合照，宣布：「幸福生下女兒有2年了，剛好差2歲懷上第2胎。即將要有1家4口生活，讓女兒去逗逗幼兒。雖然預見會有辛苦事，但我會用盡所有的愛支撐家庭」並說其他人會有正反不同意見，希望溫暖看待他們一家。

夫妻二人的第1胎女兒已經會站會走。(圖/前田俊 IG)

夫妻倆常帶寶貝女兒出門玩耍。(圖/前田俊 IG)

老婆重川末彌也在IG限時動態上，分享胎兒超音波照，年幼生命在肚子已經有了人形，她向大家透露目前已懷孕4個月，預產期會在今年12月，隨後她也鄭重宣布：「我們家要多1個新成員，家中會比現在吵和熱鬧，內心很期待女兒當姐姐後的樣子」

重川茉彌和前田俊發布限時謝謝大家支持。(圖/前田俊、重川茉彌 IG)

當初2人是因年紀小結婚遭轟，不過2年來家庭生活美滿，網友改觀紛紛獻上祝福。前田俊感慨說道，「2年前宣布懷孕，被用盡各種難聽字眼『你一定會逃避』、『去死吧』，現在卻是恭喜加油，努力終於有了回報。」重川末彌則說，「多虧小俊一路支持，到了這次懷孕都能看到恭喜，終於有被認同的感覺，我會再努力加油的。」