高科大能源科技研究中心/永續發展中心、環境教育與安全衛生工程系大學社會責任實踐計畫–「智慧守望，環境再生」計畫，於在地深耕多年，攜手策畫並於日前舉辦「翻轉在地-永續發展、地方創生與社區再造共學工作坊」，期望凝結各方資源投入地方創生，挖掘在地DNA、擬出發展策略，不但翻轉社區，也落實在地永續的目標。

台灣2020年首次發生人口負成長，目前已是高齡化社會的台灣，預估在2026年邁入超高齡社會。青壯年人口往都市移動，鄉村產業勞動力不足，使得城鄉發展的差距持續擴大。行政院2019年宣示為台灣地方創生元年，期望透過提升在地文化與新創結合，並依地方特色創造就業機會，來改善城鄉人口不均與整體發展不平衡的問題。

共學工作坊5月26日於田寮月世界遊客中心辦理，因應活動的主題，也邀請在地企業與小農分享當地農特產。月世界因獨特的地貌，近期成為國家第九座的地質公園。在這片泥岩地質上，看似貧瘠的土地，卻孕育出豐富的生態與令人驚奇的人文風情，有名的棗子、芭樂、蜜蕉都產自這裡；當地植物如埔薑、尤加利葉、銀河歡等，甚至成為業者熬煮美味茶葉蛋的獨家秘方。工作坊也安排手作DIY課程，利用月世界的泥岩來雕塑作品，並走訪俗稱「惡地」的月世界地質公園，體驗在地特殊景觀與人文歷史。

「智慧守望，環境再生」計畫投入學術能量及專業技術，關注在地環境問題，提供社區、學校及企業環境教育方案及輔導，從校園典寶溪議題發跡，帶領學生用行動守護河川，並結合文創等多面向發展，建構永續且友善的水環境。此外，計畫連結公民營機構，運用遠端智慧監測，共同關懷校園及社區的空氣品質，不但減少空氣污染，還進一步降低COVID-19的染疫風險。計畫主持人、環安系副教授李家偉說，研究顯示，通風不良是造成疫情傳播的主因之一，因此當衛生所設置接種站時，可以監控室內空氣品質，進一步管控人流，做好防疫工作。

地方創生南區輔導中心執行長吳涵瑜說，地方創生最重要的就是做到「安居樂業」，重視在地就業、就學、就醫問題，希望以人為本，找出在地的產業DNA，綜合性解決地方問題，有想法的在地團隊或個人都可以來參與地方創生。