雲林縣政府日前指出，中央為開設六都的大型接種站，挪用原定將到貨的5600劑疫苗，引發縣長張麗善不滿。中央流行疫情指揮中心今天表示，絕無挪用其他縣市疫苗，配發給雲林縣的疫苗數已達該縣95.16％涵蓋率，與事實不相符。

指揮官陳時中表示，中央分配給各縣市的BNT疫苗，係依據各縣市5-11歲戶籍人數、5-11歲確診人數及已接種莫德納人數進行估算，並衡酌各縣市提報數量進行調整，截至五月三十日為止，中央已配給雲林縣1萬8400劑，當時即評估過雲林縣的BNT需求為22386劑，若再配2300劑即可達該縣95.16％人口涵蓋率，因此決定先配2300劑給雲林縣，其餘3000劑先保留。

陳時中說，截至6月5日為止，雲縣僅用掉18243劑，還剩下2457劑，顯示中央配發的量並未不足。

指揮中心今天也公布全國各縣市的5-11歲疫苗接種成果，目前全國第一劑接種率已達60.5％，若算進確診人數與已接種疫苗者，社區涵蓋率已達74.2％，陳時中說，國內的接種數據比許多歐美國家高，圖表中也可看見，六都的兒童BNT接種率從高至低排名依序為台南市（54％）、台中市（44.7％）、高雄市（43.5％）、桃園市（41.2％）、台北市（36.2％）、新北市（28.5％）

陳時中也透露，目前兒童疫苗第二劑間隔是十二周，考慮縮短至八周或八周以下，不過這部分還需要送至ACIP進行討論。

藥物方面，昨天共開出4111份抗病毒藥物，為5月29日以來的新低，陳時中說，今年總計開出13.6萬份抗病毒藥物，我國確診個案藥物使用率目前已達5.57％，超出美國、日本、香港、韓國的水準，相信能藉此進一步控制疫情。