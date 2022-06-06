路透社援引知情人士報導，由於先前一項調查導致主要外國供應商的太陽能板進口遭到凍結，美國總統拜登將在周一動用行政措施彌補太陽能板供應缺口及啟動國內停滯不前的項目，據悉他將宣布提供4個東南亞國家進口的太陽能板為期24個月的關稅豁免。

此前美國商務部對柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南等4個東南亞國家進口的太陽能板展開長達數個月的調查，以釐清中國製商品是否透過這些國家洗產地以規避美方開徵的關稅。

一名知情白宮計畫的消息人士表示，關稅措施將提供「安全港」（safe harbor）條款，這將是拯救所有太陽能項目並確保項目繼續推進的核心所在。

消息人士表示，拜登還將引用《國防生產法》，透過提供貸款和補助，推動美國的太陽能板製造和其他清潔能源技術的發展。

動用行政措施並引用《國防生產法》，讓拜登得以善用其可用的工具，而不需要介入關稅調查。

一名消息人士表示，拜登這項依據1930年貿易法的總統公告將只適用於這4個國家，也將與商務部的調查並行。這項行政措施可能提供上述4個東南亞國家進口的太陽能板為期24個月的關稅豁免；視調查結果而定，24個月之後可能恢復關稅措施，但不會溯及既往。另一位消息人士解釋：「也就是你在這24個月內進口這些太陽能板，無論調查結果為何，都不會有額外加徵的關稅」。

美國的州長、立法者、產業官員和環保人士對於這項調查已表達擔憂之意，因為這可能導致高達250%可溯及既往的高額關稅。

受到商務部啟動調查影響，從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進口的太陽能板基本上都已經停止，而這些國家占美國一半以上的太陽能板供應和80%的進口。

清潔能源組織表示，這項調查對該產業造成寒蟬效應，部分團體要求商務部長雷蒙多取消調查，但雷蒙多表示她無權影響調查。

一名消息人士表示，拜登採取的行動將使美國太陽能市場的情勢再度明朗，並減輕企業對於需備妥數十億美元現金支付潛在關稅的擔憂。

這項在3月底宣布啟動的調查，可能需耗時至少150天才能完成。