疫情圖示

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中央6日公布新竹縣新增1543例確診案例，分別為747位男性、796位女性，12歲以下272位、65歲以上151位，18到64歲青壯年佔6成7，無症狀者1469位佔9成5，目前新竹縣居家隔離2231人，居家照護列管人數6936人。

確診者分布在竹北市449例、竹東鎮372例、湖口鄉271例、新豐鄉125例、新埔鎮76例、關西鎮56例、芎林鄉58例、橫山鄉34例、寶山鄉25例、北埔鄉13例、峨眉鄉20例、尖石鄉28例、五峰鄉16例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，6日開放94家快篩實名制販售據點，領取0到6歲幼兒5劑免費家用抗原快篩試劑，期限至6月30日，提醒家長採分流機制，身份證尾數單號週一、三、五領，雙數週二、四、六領，週日單雙皆可領。

另外，高中、國中、國小及五專前3年學生，6日起由學校免費發給每人4劑快篩試劑，此項發送對象含110學年度畢業生，若已離校可回原畢業學校領取。

新竹縣為鼓勵65歲以上（原住民55歲以上）長者踴躍接種疫苗，打疫苗贈送1000禮券活動延長至6月30日，並額外加贈2支快篩試劑。

第二輪家用抗原快篩試劑實名制販售同樣自6日起實施，持有健保卡或居留證的民眾；無年齡限制，每人均可購買，販售地點為縣內94家販售家用快篩試劑實名制健保特約藥局及衛生所。