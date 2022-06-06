勇士主將柯瑞（Stephen Curry）目前正在總冠軍賽尋求生涯首座FMVP，伊戈達拉（Andre Iguodala）在2015年他們首次奪冠時獲選FMVP，接下來2017年、2018年總冠軍賽是杜蘭特（Kevin Durant）獲選FMVP。伊戈達拉也為柯瑞抱不平，但他自認是很有資格得獎的。

伊戈達拉告訴美媒《The Athletic》：「如我所說，我認為我得獎是實至名歸。我只是把握了機會，那個場面就是設計給我來擊敗詹姆斯（LeBron James），而且這在總冠軍賽不常見到。通常獲獎者是最受歡迎的，最被看好的，永遠是他們在得獎。我只是覺得自己把握了機會。」

2015年總冠軍賽，伊戈達拉打到第4戰才開始被安排為先發球員，當時勇士1勝2負落後，結果連贏3場擊敗騎士隊。伊戈達拉挺身對抗騎士隊主將詹姆斯，出色地完成任務，獲得媒體票選的青睞。媒體的票選也有些離譜，伊戈達拉確實居頭功，但柯瑞竟然1票也沒拿到，柯瑞6戰平均上場42.5分鐘，繳出26分、5.2籃板、6.3助攻，不過媒體認為守住詹姆斯的功勞是無可比擬的。

伊戈達拉表示他不會在乎別人怎麼說，他知道自己夠資格得獎。放眼今年總冠軍賽，除了對手塞爾提克的球員，應該沒有其他人可以阻擋在柯瑞與FMVP之間了。