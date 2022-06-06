去年成軍的台北展逸天行者足球俱樂部隊，雖然在企業足球甲級聯賽表現不佳僅獲1勝，今年必須從乙級出發，但天行者總領隊、台北市議員陳重文，副總領隊張憲銘與總教練張武業在今天的記者會上發表年度口號「BE READY」，誓言明年重返甲級聯賽。

展逸國際企業去年以冠名的方式支持台北市立大學足球隊征戰企甲足球聯賽，原本預定三循環的賽事受到新冠疫情影響縮減為兩循環，天行者在14場賽事取得1勝2和11敗戰績，隨後又在升降附加賽中0比2不敵銘傳大學，最終天行者與紅璉台體遭到降級，今年必須從乙級出發，冠軍隊可以直接回到甲級，亞軍則得和甲級倒數第二名進行附加賽爭奪進入甲級最後一張門票。

長期支持國內足運的前凱基銀行董座魏寶生，今天中午特別到場為球隊加油打氣，希望小將們能再接再厲爭取佳績。

副領隊張憲銘表示，球員們都非常努力、態度也相當積極認真，期許能得到更多國人的關注與鼓勵，相信他們能奪下今年企乙冠軍，重返榮耀。

總教練張武業強調，去年雖然我們只拿到1勝，但其中有6場比賽只輸1球，而且都是在最後20分鐘才輸的，加上我們沒有洋將，因此可以看出我們球員是非常優秀的，當中有多位U23的國家隊成員，所以對於今年企乙是深具信心的。

天行者隊長鄭知桓、U23國家隊隊長蔡政儒、U23國手洪士程、林駿凱和U20國手呂俊逵都出席今日這場記者會，鄭知桓表示，因為疫情的關係導致打家都打得很辛苦，但如今都已過去，我們很期待新球季到來，這段時間球隊進步很多，年度口號BE READY就是我們想對大家證明，我們準備好了！

天行者企乙聯賽首戰即將在本月11日於迎風河濱足球場迎戰同樣遭到降級的紅璉台體。張武業說，依照實力相比，我們比對方好一些，希望球員能放下壓力，好好享受比賽帶來的樂趣。