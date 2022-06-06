新冠肺炎確診死亡者的屍體是否該24小時內火化？衛福部陳時中日前澄清，指中央沒有這樣的規定，台中市議員張廖乃綸、張瀞分詢問台中市民政局長吳世瑋，若確診死亡者不必24小時火化，台中市未來處理流程該怎麼規範？吳世瑋強調，過去2年來都是24小時火化，中央突然這樣說，全台灣的民政局都措手不及。

張廖乃綸表示，疫情肆虐2年多，全台灣因新冠肺炎確診死亡者已有2800多人，過去因規定確診死亡者必須24小時內火化，家屬無法好好與往生者告別，但陳時中又說中央沒要求，到底台中市過去怎麼處理？未來確診死亡者的遺體該如何存放？相關流程應該制定事宜的規範。

張瀞分則說，她日前才參加1名確診者的告別式，該名死者因發燒住院，醫院收治後才說她確診，且住院3天後即死亡，家屬完全沒有機會與死者告別，且死者必須於24小時內火化，讓家屬留下許多遺憾。張廖乃綸強調，陳時中宣布沒有24小時規範，讓大家很錯愕，若無明確規範，未來確診死亡者的後事處理可能亂糟糟。

吳世瑋說，在陳時中宣布沒有24小時的規定前，大家都是要求24小時火化，現在則只能儘量用勸說的，畢竟確診者遺體放在那裡，殯儀館員工心裡也會擔心，希望藉由勸告的方式，希望家屬同意24小時火化，等其他好日子再舉辦告別式。

吳世瑋強調，過去因確診死亡者都是24小時內火化，遺體只需要放置1天，但未來若家屬不願意、堅持要放10天，民政局也無法強制，目前研擬是否租用冰櫃、搭臨時帳篷等方式，畢竟台中市目前確診死亡者有170多個，還有彰化、南投來燒的。