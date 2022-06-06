FII工業富聯(601138.SH)繼5月發表碳中和白皮書後，今（6）日連4年發表「2021工業富聯企業社會責任報告」，就生態環境、社會發展、公司治理三個面向，闡述對綠色創新、低碳發展等各領域經驗。

其中，工業富聯在清潔技術相關專利累積已近800項，2021年應用清潔技術或產品帶來的綠色營收人民幣約1776.94億元、占總營收達約40.54％，足見集團已充份應用智慧製造、綠色製造等環境友好技術於全球價值鏈中，持續致力協助產業轉型升級，共創可持續生態。

在產品設計上，工業富聯長期致力於環境化設計規範中的DfE原則（Design for Environment），在滿足技術、安全、功能及市場的前提下，聚焦產品全生命周期設計，以最大化降低產品對環境的影響。

技術研發方面，工業富聯高度重視新技術研發，研發領域包括智慧行動終端和穿戴設備、5G通訊網路、雲運算、工業互聯網生態體系等，持續打造、綠色製造與清潔能源，研發團隊人數逾2.5萬人。去年整體研發投入達人民幣108億元、年增7.94％。

面對氣候變化挑戰，工業富聯積極回應國際倡議，發佈「工業富聯碳中和白皮書」，承諾到2030年運營碳排放量較2020年基準年下降80％，到2035年實現運營碳中和，2050年實現全價值鏈淨零排放。

為實現上述目標，工業富聯制定減少營運排放（Reduce）、能源結構轉型（Replace）、碳抵消與碳捕捉（Resolve）的「3R」具體行動策略，在逐步實現自身營運及全價值鏈碳中和之際，透過技術創新為社會提供可複製、推廣的碳中和解決方案。

工業富聯將工業互聯網生態系引進不同的產業與領域中，目前已協助超過50家客戶運用工業互聯網服務提質增效、綠色安全發展。同時，透過舉辦供應商大會、供應商污染物排放與綠色產品宣講會等方式，推動供應鏈實現綠色轉型。

此外，工業富聯持續加強資訊安全防範力度，建立完善的資訊安全管理體系，確實推動產業資訊安全提升、深耕技術賦能之路，盼與各方夥伴共建可持續未來。