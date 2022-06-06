總資產在台灣銀行中名列前茅的兆豐金(2886)，旗下兆豐銀行最近推出主打高資產客戶(high-net-worth individuals,HNWIs)的境內私人銀行業務。這個新業務將在Avaloq核心平台上運作。

台灣修訂財富管理業務的法規要求後，政府已開始核准特定金融機構提供境內私人銀行服務。身為首批獲得核准的銀行之一，兆豐銀行將在台灣高資產客戶市場的發展中扮演重要推手。完善的分行網路與市場的先發優勢將有助於兆豐銀行迅速掌握市場商機。

兆豐銀行將部署Avaloq核心平台，運用自動化流程來支援各種投資產品，並將私人銀行業務數位化，以提升運營效率。透過整合各個平台的資料，Avaloq核心平台能協助兆豐銀行迅速擴展業務，確保內部平台與運營資料的完整性。

兆豐銀行副總經理陳昭蓉說：「很高興能與Avaloq成為技術合作夥伴。Avaloq十分了解私人銀行業務和熟悉台灣市場，他們的核心平台能讓我們在短時間內迅速建立私人銀行平台並擴大高資產客戶群境內業務，同時符合台灣新法規要求。」

Avaloq北亞區董事總經理Pascal Wengi則說：「台灣市場對提供高資產客戶服務的金融機構極具吸引力，我們也很榮幸能與兆豐銀行合作，協助其開發與數位化私人銀行業務。NEC集團旗下子公司NEC台灣將負責管理此項專案，並透過Avaloq核心平台，讓我們的數位金融專業與頂尖技術產生綜效。」