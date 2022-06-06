本土疫情持續延燒下，網購需求大幅提升，根據環保署統計去年網購包裝重量達3萬噸，一次性包裝廢棄物已成為環境負擔，ESG永續經營成為企業關注的議題。宅配通(2642)與Package+配客嘉、全家(5903)攜手合作推動循環包裝「綠色網購循環生態圈」，期盼大幅降低破壞袋和紙箱所產生的垃圾量。

2022年世界環境日主題為「只有一個地球」，台灣宅配通與配客嘉攜手打造「綠色網購循環生態圈」，串聯「電商」、「物流」到「歸還點」的服務，民眾在網購時選用配客嘉循環包裝寄送商品，並於收貨後至附近的全家便利商店歸還包裝，便能以簡單的方式輕鬆實踐環保減塑生活。

台灣宅配通將使用過的循環包裝會送至社福單位清潔、消毒後再次循環使用；不僅為弱勢族群創造就業機會，希望幫助他們從工作中獲得自信及價值感。台灣宅配通致力於實踐綠色物流，與配客嘉合作「綠色網購循環生態圈」，著重運輸過程中減少碳排放，將送達各個目的地，達到愛護環境落實企業社會責任。

台灣宅配通持續關注綠色環保議題，3年前配合環保署「網購包材減量」行動，今年與配客嘉、全家便利商店攜手合作推動「綠色網購循環生態圈」環保減塑新生活，朝向2050年碳中和目標做努力。