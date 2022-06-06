教育部在端午連假前突襲式預告修訂「幼兒教育及照顧法施行細則」第2條草案，擬將2歲學齡幼兒混齡到3-4歲班級，但預告修訂日期僅7天到6月9日，扣除3天連假，只剩4天時間讓社會表達意見。全國教師工會總聯合會今天批評，教育部這項修法預告居心叵測，讓人不禁聯想其意圖。

全教總表示，2歲幼兒之身心發展與相關設備法規均不同3歲以上，故應規畫為不同學籍。但本次預告修正之內容，純粹因教育部設立2歲專班量能不足，無法滿足社會需求，所以異想天開地要將2歲幼兒混齡，以此來為自己的毫無效能的托育政策解套。

全教總認為，如果照教育部自己的修法邏輯，可以隨便就把不同學籍的學童進行混班，還用生理年齡下去計算，那台灣還有需要設立國中小入學籍的時間點嗎？大家就照自己想法與需求來選擇要就讀的年級就好了。

全教總批評，因為教育部的無能，拿2歲不會表達意見的幼兒，作為政策解套換取托育的員額，更用這種3天連假突襲式的方式來公告，教育部好意思稱自己是站在兒童最佳利益思考？教育部無視幼教現場之反對聲浪仍執意修訂，實在不是一個教育部門該有的決策行為。教育部是否要改名「遮羞部」？

全教總呼籲，教育部應即刻踩煞車，保持現行規定，如果這個細則修訂通過，未來在台灣兒童權益的發展史上，就會留下一條：「111年期間，教育部因無法提供足量托育量能，所以只能犧牲2歲幼兒權益，開放混齡其它學齡以換取更多托育員額」的光榮紀錄。