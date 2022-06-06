新竹市6日新增1028名確診個案，今年以來累積4萬2808名確診個案，全市確診率約9.5％，目前累積居家照護者為8651人、居家隔離者為2978人。

市府提醒，即日起竹市5至11歲兒童BNT疫苗大型施打站，施打服務已轉移至體育館施打站（新竹市公園路295號），接種時間為周一至周五上午8時至11時，下午2時至5時，家長可提前線上預約。

衛生局指出，兒童BNT疫苗施打3大管道，除大型施打站之外，竹市國小校園巡迴施打將於6月10日前施打完畢，學童依通知回學校接種疫苗，或可於竹市29家指定醫療院所預約接種疫苗。

衛生局說明，今起幼兒鼻咽快篩試劑免費領取，年齡擴大至2015年9月2日（含）以後出生之幼兒，6月30日前，家長可持幼兒健保卡至竹市實名制健保特約藥局免費領取5劑快篩試劑，依身分證尾數單雙號分流領取；另針對國小學童，除可領取中央發放4劑家用抗原快篩試劑之外，竹市再加碼2劑。

衛生局表示，近日民眾進線居家關懷中心最多問題仍為「快篩陽性後該如何處理」，請民眾勿驚慌，建議優先向「提供快篩陽性確認診所」申請視訊診療，或將居家快篩試劑以透明夾鏈袋包裝後，自行依前述診所或竹市社區醫療站（武陵路25巷側）開診時段，前往請醫師判讀確認，醫師將依病況協助投藥。