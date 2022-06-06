大陸5G商用牌照發放邁入三周年之際，中國移動宣布，截至目前，中國移動已建成全球規模最大的5G網路，大力推進與中國廣電5G網路共建共用，累計開通5G基地台超過85萬個，占全球5G基站規模的1／3以上，基本實現城區、縣城、鄉鎮連續覆蓋，部分重點區域、發達農村、重點物業場所良好覆蓋。

中國移動董事長楊傑表示，該公司正在全力構建「雙千兆」網路，力爭年底前累計開通5G基地台超過110萬個，實現千兆寬頻覆蓋2.2億戶。

中國移動表示，在投資拉動產業發展方面，中國移動自2020年以來5G相關資本開支年均超千億元（人民幣，下同），累計將超3000億元。

在聯合打造創新高地方面，中國移動在2016年巴塞隆納世界移動通信大會期間就啟動了構建5G跨行業生態的實踐，成立全球性5G開放實驗室，至今已彙聚超1400家合作夥伴，圍繞交通、能源、文娛、工業、智慧城市、醫療、農業、金融、教育等多個領域開展了融合創新探索。

近年來，中國移動還積極與科技型企業、高校、科研院所等展開研發合作，共設立12個高校聯合研發載體、8個企業聯合實驗室、28個5G開放實驗室，攜手產業各界共同打造融合創新的生態。

在助力產業數位化方面，中國移動移動拓展行業龍頭示範項目超200個、落地5G行業商用案例超8600個，規模推廣了智慧工廠、智慧冶金、智慧礦山、智慧電力等行業應用，賦能實體經濟轉型升級。