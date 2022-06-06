香港女星趙雅芝以優雅美貌與精湛演技聞名，演出《楚留香》、《上海灘》等夯劇大開知名度，1992年在《白蛇傳》中飾演「白素貞」一角，更是讓趙雅在兩岸大爆紅，除此之外，她還是圈內知名的不老女神，近日她受邀出席活動，吸引眾多媒體、網友跟拍，趙雅芝無濾鏡直拍照隨之在網路上曝光，67歲真實模樣驚艷眾人。

趙雅芝是香港早期的四大花旦之一，臉蛋、氣質都相當典雅的她，古裝扮相尤其吸睛，如今她雖較少影視作品，但人氣仍舊很高，節目、活動、代言等邀約不斷，趙雅芝也積極經營社群，經常在上頭分享美照，無論是換上古裝還是穿著飄逸時裝，每每都贏得稱讚。

趙雅芝近日出席活動，被拍到在沒有美顏濾鏡的幫助下，外型仍舊無暇凍齡，自帶仙氣。(取材自小紅書、金巧巧微博)

趙雅芝近日應邀出席活動，同場的還有去年參加《乘風破浪的姐姐2》而翻紅漲人氣的47歲女星金巧巧，網友捕捉趙雅芝一手牽著工作人員、一手牽著金巧巧的影片，寫下「時隔30年，白娘娘再一次降臨杭州—不老的女神，永遠的神話」，兩人在廣大人群簇擁下，優雅從容地漫步走向活動會場。

當天趙雅芝穿著一席飄紗短袖水藍暈染洋裝，一頭黑長髮簡單綁成公主頭，一舉一動都散發著高貴優雅氣質，更讓人驚豔的是她的外型，已經67歲的趙雅芝，在沒有美顏濾鏡的幫襯下，狀態無暇凍齡，渾身散發仙氣，讓眾網友不禁驚嘆「畢竟白娘子是有法力的」、「67歲比30歲的狀態還好」、「真正女神級的存在」、「這才是真正的優雅地老去」。