南投縣6日新增1128人確診，染疫死亡人數累計33人，死者年齡層集中在71歲至90歲之間，且多數罹患有慢性病，其中以竹山鎮9人最多；縣長林明溱呼籲長輩做好防護，疫苗打好打滿，減少中重症發生。

南投縣累計確診死亡33人，其中竹山鎮9人最多、南投市及名間鄉各5人、草屯鎮4人、埔里鎮3人，集集鎮、水里鄉及信義鄉各2人，鹿谷鄉1人；縣內確診人數2萬5529人，依鄉鎮市比較，南投市6736人最多，其次是草屯鎮5026人，埔里鎮3868人，竹山鎮2873人。

衛生局表示，南投縣65歲至74歲第一劑疫苗接種率89.8％，高於全國的89.5％；第二劑接種率86.2％，高於全國的86.1％；但第三劑76.1％，低於全國的77.2％。

75歲以上老人施打疫苗，第一劑79.3％，低於全國的79.7％；第二劑74.3％，和全國一致；第三劑62.3％，低於全國的63.1％。

衛生局為鼓勵民眾打疫苗，增強防護力，65歲以上長輩及55歲以上原住民「打疫苗，送快篩劑」，6月30日前接種可以免費獲得2劑快篩劑及縣府贈送500元禮券；另外，中低收入戶每人也可以領到5劑快篩劑。