喜憨兒台南庇護工場每年端午節製作禮盒，讓民眾認購捐給弱勢家庭，去年賣出1萬3000多組，但今年卻大減近一半數量。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

去年遭逢疫情，台南庇護工場營收仍逆勢成長，歸因於振興五倍券政策及市府推動民間團體認購；然而，今年振興五倍券4月底結束，且疫情衝擊下，民眾收入減少，認購量也不如以往。市府勞工局表示，下一次的中秋檔期，規畫協助庇護工場將商品上架電商平台，期能帶動銷售量。

喜憨兒台南庇護工場每年端午節製作禮盒，讓民眾認購捐給弱勢家庭，去年賣出1萬3000多組，但今年卻大減近一半數量；台南麻豆專做素食料理的菩提澄園庇護工場，受疫情衝擊，上門的顧客也減少；另展翼烘焙庇護工場，以往常接到的餐盒訂單，如今線上會議成趨勢，使得他們訂單收入變少。

市府勞工局就業促進科指出，去年疫情下，因為搭配振興五倍券推出促銷，此外，每逢端午節、中秋節或春節等重要節日，鼓勵庇護工場推出應景的禮盒與產品，並加強媒合政府部門或企業、工會等團體認購，台南庇護工場去年營收逆勢成長，達到5000多萬元。

市府勞工局就業促進科分析，今年疫情壟罩下，民眾收入減少，使得認購意願降低，也有些單位因為防疫考量，取消實體擺攤活動，相對的就會使庇護工場銷售管道減少。勞工局除了會隨時關注中央提出的相關振興方案作配合，也計畫結合電商平台，協助庇護工場多元行銷。

台南市長黃偉哲日前在網路行銷庇護工場商品，市府勞工局長王鑫基說，台南各庇護工場訓練庇護員工，提升他們的工作技能及職場概念，以順利轉銜到一般職場就業，期許更多市民朋友與企業團體，能以用實際訂購行動，支持庇護工場的經營。