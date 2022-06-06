全台防疫期間適逢繳稅季，永豐銀行全卡友刷卡繳稅免手續費，再推VIP彈性繳稅信貸，今年度申報綜所稅「綜合所得總額」 達350萬（含）以上且刷永豐信用卡繳稅的卡友，於6月22日前可申請優利繳稅信貸、一段式年利率1.19％起，為客戶提供彈性繳稅方案。

根據統計，自繳稅款以信用卡支付者占總金額逾93％ ，顯見信用卡繳稅為民眾的普遍選擇。永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，今（2022）年度繳稅期間，全卡友刷永豐卡繳綜所稅免手續費，為讓客戶更靈活運用資金，永豐特別推出優利繳稅信貸方案，個人綜所稅申報綜合所得總額達350萬元（含）以上的永豐卡友免手續費、免綁約、最高可貸實際所繳納綜所稅稅款的金額。

此外，為服務更多有資金需求的客戶，永豐銀行也提供永豐數時貸 、GO有利信貸 等線上低利信貸申貸方案，分別可享前二期0.01％低利、一段式年利率1.9％起等優惠，讓民眾輕鬆度過繳稅季。

永豐銀行表示，申辦VIP優利繳稅信貸客戶若為尊榮理財貴賓「永傳會員」或繳稅50萬元以上的永豐銀行存戶，再享專屬刷卡金回饋禮遇。只要連續2個月往來資產規模達等值新台幣3000萬元以上的永傳會員，刷永豐卡繳納綜所稅並完成登錄（額滿為止），最高享0.4％刷卡金回饋無上限、永豐銀行存戶刷永豐卡繳稅滿50萬元且完成登錄，可享0.2％刷卡金回饋（上限1萬元）。