印度警方表示，境內北部山區的北阿坎德省今天發生朝聖團巴士墜入峽谷事故，造成至少22人喪生、7人重傷及1人下落不明。

事故巴士車上連同駕駛有30人，5日晚間前往喜馬拉雅山區北阿坎德省（Uttarakhand）偏遠的印度教聖地雅穆諾崔（Yamunotri）途中，巴士行駛偏離路面並墜落山谷。

事故地點在距離省府德哈拉丹（Dehradun）約160公里處的烏塔卡西（Uttarkashi），地方主管單位證實有22人喪命。

當地的警司雅杜凡希（Arpan Yaduvanshi）告訴法新社，傷者已被緊急送往附近醫療處所，目前救難人員仍在搜尋一名失蹤乘客，預料事故的死亡人數可能攀升。

風景如畫的北阿坎德省境內有些印度教聖地，每年吸引數以百萬計的教徒前往朝聖，但喜馬拉雅山區的道路交通系統維護情況不佳且以危險著稱。

根據政府數據，印度每年約有15萬人死於交通事故。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）1110606