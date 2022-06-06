被公認是全台最大且保存完善的傳統閩南式大型傳統農村聚落台南市楠西區鹿陶洋江家聚落，2016年2月6日南台大地震時，部分民宅及宗祠受損，經文化部補助經費才剛修復完成，但市議員周奕齊6日總質詢指出，江家聚落的部分梁柱，被發現有蛀蟲或裂掉，顯然修繕品質有問題。市府文化局長葉澤山則強調，蛀蟲問題是11年前修繕完成，並非2016年地震後修繕的部分。

周奕齊指出，江家聚落整修完成後，所有梁柱都有蛀蟲問題，顯然當初運來的竹材就有蛀蟲，導致剛修完的梁柱，不是有蛀蟲就是裂掉。不過，以前的居民住了那麼久，卻都沒有這種問題。

文化局指出，江家聚落是台南市指定登錄的文化聚落，2010年3月4日甲仙地震時，曾造成聚落內部分建物受損，當時在政府補助下，於2011年8月完成修復；至於2016年南台地震受損的歷史建築江家聚落宗祠，也在文資處的輔導下，於今年完成修復。

文化局還說，今年4月聚落居民透過祭祀公業向市府反映，指部分房屋出現漏水等現象，經文資處4月15日現勘，發現有白蟻蟲蛀、灰壁剝落等裝修損壞問題後，即告知居民可以提案申請小型修繕補助。

此外，部分屋面下陷、屋瓦走位、漏水等結構損害問題，由於需要較大程度的修復，文資處也撰寫修護計畫，今年將向文化部及客委會申請補助，盡量減少居民的自籌經費，並保存聚落的傳統風貌。