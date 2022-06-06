北科大互動設計系教授曹筱玥VR新作《藍眼淚》，以馬祖的藍眼淚融合歷史、生態與愛情，近日榮獲美國洛杉磯電影獎（LAFA 2022）最佳虛擬實境獎肯定，而「藍眼淚」奇景在國際上的能見度也更提高。

美國CNN選為世界15自然奇景之一的藍眼淚，是植物性浮游生物快速成長所誘發的現象，每年4月到6月才有機會在馬祖欣賞到，需要南風、水溫、海流、潮汐等條件共同配合下才會出現。

來自馬祖的曹筱玥指出，本作以馬祖獨特的世界奇景「藍眼淚」出發，結合古早的海上傳說，訴說出動人的愛情故事。為了實踐讓女主角過上好日子的諾言，天真純良的男主角變得貪婪，為了財富而犧牲了性命，喪身於一場船難；而藍眼淚的出現則是以地球變異的物種，預示了地球暖化的哀愁；兩人堅貞的愛情，到頭來卻人鬼殊途，落入物質與靈魂的永恆悖論。

隨著VR劇情的推進，觀眾可透過VR互動手把觸動海面上的藍眼淚，一同見證這段奇幻淒美的經歷，與男女主角一同編織出深具互動體感的VR劇作。

曹筱玥表示，VR作品《藍眼淚》結合工業技術研究院和文化內容策進院的4Dviews技術，透過 48 台4DV-EX-Z攝影機，加上高感光度的全彩感測器組成的數位拍攝系統，無死角拍攝動態畫面，以最新的體感科技呈現台灣的環境生態與文化元素，創造出深刻的沉浸體驗。