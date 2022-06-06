晶華酒店積極強化電子商務事業，旗下「晶華美食到你家」美食外帶外送平台，6月迎來開台一周年慶，晶華酒店同步推出籌畫已久且領先業界的「點食成晶」App會員紅利累點計畫，於平台消費每30元可獲贈1點，並於日後抵用消費1元，成為會員可直接免費獲得入會禮、生日禮、會員日買一送一、滿點送客房、取餐免排隊、外送免運費…等各式禮遇。

晶華表示，即日起至6月8日全站訂餐購物點數5倍送，另有多款訂閱制套餐、點數高達10倍送，現有的會員不需再次下載，直接更新App就可獲贈點數並抵用消費，新會員則請至手機App store搜尋並下載「晶華會」登入即可。

因應「點食成晶APP會員紅利累點計畫」的推出，除了開放三天全站美食點數5倍送之外，也精選出廣受歡迎的總舖師手路宴＋牛排龍蝦、米其林烤鴨宴＋日式雙饗盛合一次訂兩套的雙週分享餐以及一次訂三套的三週分享餐，祭出點數翻10倍的優惠，不僅餐價越訂越便宜，點數也是直接加10倍，以消費金額3000元為例，30元一點可以得到 100點，10倍之後是1000點，下次消費就可以折抵1000元消費，非常的划算。

全新推出的「晶華美食到你家—點食成晶APP會員紅利累點計畫」有兩種不同的會員類別，「一般級會員」在免費加入後，會立刻得到100點，等於送給會員100元的美食購物金，生日當月會再致贈300點，等於再送300元的購物金。

當會員在「晶華美食到你家」累積消費點數至5000點時，就可以晉升為「饕客級會員」，除了先獲贈一張台北晶華免費住宿券外，還有每月一次雙北免運費、到店取餐貴賓通道免排隊等禮遇。每月5日還有設計會員日，優質美食買一送一，限量熱門商品搶先預購等，盡享美食不落人後。