日本央行行長黑田東彥周一表示，央行的首要工作是支援經濟，強調將堅定不移地繼續支持「強有力」的貨幣刺激。

黑田說，不同於歐美，日本央行不用面對通膨和支援經濟之間的權衡考量，因為日本的通膨依舊保持溫和。

他在演講中表示，日本絕對還沒有出現應當收緊貨幣的局面，日本經濟仍然在從疫情影響當中在復原。隨著俄羅斯入侵烏克蘭，日本家戶更能接受較高的物價，稱此為實現央行物價目標的重要改變。

黑田接著說，日本消費者通膨必須平均達到2%，並且不是由短暫的成本因素來推動。「要使通膨率穩定地加速靠向2%，工資和物價成長必須在一個積極的循環週期中相互推進」。

日本央行將堅定地保持強有力的寬鬆貨幣政策，讓近期的例如通膨預期上升的變化，能夠進一步導向持續性的物價成長。

關於日圓走勢，黑田認為，儘管日圓貶值造成進口成本上升，以及家戶的損失，但是隨著日本開放邊境，卻也能夠促進地方的旅遊發展。只要這些措施是穩定的，而且不是非常劇烈的，日圓的疲軟就可能對日本經濟產生正面的影響。

日本四月的核心消費者物價指數(CPI)較去年同期上漲2.1%，七年來首次超過日本央行2%的目標，主因是燃料和食品價格不斷的上漲。

日本央行官員一再強調，這種成本推動的通膨是暫時的，不會造成央行收緊貨幣政策。