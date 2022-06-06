澳洲新任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）周一出訪印尼，並將與印尼總統佐科威（Joko Widodo）會面討論強化在貿易、投資、氣候和地區安全方面的雙邊關係。這是他上個月當選以來首次的雙邊訪問。

在表達歡迎之意的致辭中，印尼總統佐科威強調在不斷變化和充滿挑戰的世界中，兩國必須加強雙邊承諾的重要性。

艾班尼斯領導的工黨（Labor Party）在5月21日贏得大選，結束保守派近10年來的執政。在中國越來越專斷之際，新上任的工黨政府正試圖定位與中國的關係，於此同時，澳洲新政府也較為關注與東南亞的關係和氣候變化，這對其太平洋鄰國也是至關重要的議題。

艾班尼斯在推特上表示，我期待就兩國在氣候能源、投資和地區安全方面的共同優先事項進行富有成效的討論。

澳洲代表團包括多位商業界的領袖、貿易部長法雷爾（Don Farrell）和外交部長黃英賢（Penny Wong）。

黃英賢已在周日與印尼外交部長馬蘇迪（Retno Marsudi）會面，此前也曾提到在前總理莫里森執政下，印尼並未得到應有的關注。

在前往印尼東部望加錫（Makassar）之前，澳洲總理艾班尼斯亦排定與東協（ASEAN）駐雅加達的秘書長林玉輝（Lim Jock Hoi）會面。