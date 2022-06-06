連鎖餐飲集團王品(2727)看好商圈交通便利、客群消費潛力等優勢，旗下高價位鐵板燒品牌「夏慕尼」睽違5年重返大台北地區餐飲一級戰區，進駐大直美麗華商圈的「虹光LIVE」2樓，以精緻餐點和服務直球對決周遭星級餐廳。

王品表示，集團持續採取「汰弱留強」策略的發展原則不變，除了加速發展剛需平價、黏著度高的火鍋與燒肉品牌外，高單價、高體驗性的品類也是發展重點。未來將會再推出新品牌，豐富消費者多元的體驗。

王品2005年創立「夏慕尼」迄今已17年，目前全台共14家店。此次斥資逾2000萬元進駐台北大直「虹光LIVE」2樓，150坪店面設有約88位鐵板客席，以挑高設計嵌入大型燈飾輔以大片落地窗，讓用餐客人在享受主廚零距離料理時，也能欣賞摩天輪、劍南山美景。

夏慕尼大直店開幕期間推出限定和牛夢幻套餐，即日起憑官網畫面消費2客套餐，即贈送價值1200元的波士頓龍蝦乙隻。此外，全台夏慕尼分店8日起推出夏日品味外帶新菜16道，積極搶攻消費者外帶需求。