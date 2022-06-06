荒廢30多年的雙連埤古水圳，經過2020年以工作假期的方式開啟修復，迄今已修復近900公尺的長度，今年將在7、8及10月辦理3場工作假期修復古水圳，即日起開放報名。（羅東林管處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

荒廢30多年的雙連埤古水圳，經過2020年以工作假期的方式開啟修復，迄今已修復近900公尺的長度，今年將在7、8及10月辦理3場工作假期修復古水圳，即日起開放報名。（羅東林管處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

荒廢30多年的雙連埤古水圳，經過2020年以工作假期的方式開啟修復，迄今已修復近900公尺的長度，今年將在7、8及10月辦理3場工作假期修復古水圳，即日起開放報名。（羅東林管處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

荒廢30多年的雙連埤古水圳，經過2020年以工作假期的方式開啟修復，迄今已修復近900公尺的長度，今年林務局羅東林管處再次結合人禾環境倫理發展基金會、宜蘭縣雙連埤地區永續發展協會，在7、8及10月辦理3場工作假期修復古水圳，即日起開放報名。

位於宜蘭縣員山鄉雙連埤的一條百年古水圳，長約6公里，橫跨了四個山頭水系，為先民們一鋤一鏟環山挖掘而成；過去為維持水圳的運作，山村的居民每年農曆10月，以「出公工」的方式集結眾人的力量，進行水圳的修繕。

繼2020年第1次舉辦3場「雙連埤古水圳修復工作假期」，廣受好評！去年因疫情影響，舉辦1場，迄今已修復近900公尺的長度；今年邁入第3年，將舉辦3場。

該工作假期分別於7月16日到18日、8月27日到29日、10月8日到10日辦理，活動時間3天2夜，費用一人1500元（含食宿、保險），每場名額限量21位，開放16歲以上民眾線上報名（報名網址：https：／／reurl.cc／zZ1WWe），優先提供雙連埤居民參加，或電詢（03）922－8957馮先生。

林管處表示，該工作假期藉由在地耆老的帶領，從水圳定線、清理工序、資材取得、邊坡穩固、渠底防滲、植生樁配置及江某舂器製作等，皆由手把手教授給夥伴們古水圳修復的傳統技法。

林管處指出，這次還有「在地點公」的方式，不需報名費，視工作內容難易度做分配，像是邊坡崩塌處理、疏通水圳等，需要作法較熟捻的居民加入，會給予參加者1日2500的費用，以雙連埤在地居民為主，共同協助把水圳修復的更好。