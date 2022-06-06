新北國王籃球隊隊史首次季後賽主場，9日首輪G3將GQ x Audi 攜手進駐新莊體育館，禁衛軍將穿上西裝來「辦公事」迎戰新竹街口攻城獅！儘管系列賽陷入落後局面，但真正的王者不會因為挫折而被擊敗。當天也將與台灣知名潮牌Remix推出最強聯名商品，邀請球迷一同穿上黃色系穿搭，集結黃潮力量與新北國王一起捍衛城堡，誓言奪回屬於我的的榮耀，力拚2連勝將戰局逼到第五戰、進軍總冠軍！

禁衛軍當天將乘坐Audi e-tron Sportback、Audi TT RS與Audi RS 5 Coupé來到新莊體育館，穿著西裝從GQ紅地毯星光大道入場，全程將由新北國王和GQ官方Instagram直播，而球迷可以在球場大門入口處，與GQ總編一同以最專業的眼光，選出最佳穿搭球員，即有機會獲得GQ好禮。

而球迷也可以參加穿搭活動，於大門入口的拍貼機拍下照片，並將其中一張拍貼照片貼到拍照牆上，第一節結束GQ總編將選出3位「最佳穿搭球迷」贈送GQ好禮，中場遊戲再送出新北國王全隊簽名海報與GQ精品禮盒！

新北國王周邊商品深受球迷的喜愛，成軍第一年賽季已經累積突破1000萬新台幣營業額，賽季末將與Remix推出季後賽系列最強聯名。以美式、街頭等元素設計聞名的Remix，理念與新北國王希望打造的「潮流、時尚」形象不謀而合，這次結合籃球元素設計系列聯名商品，並邀請新北國王當家球星楊敬敏示範最潮穿搭。

新北國王 x Remix 背心是以冠軍賽7戰4勝概念而設計，象徵新北國王衝擊冠軍賽的決心，而衣標也從球迷在每場例行賽於簽名板留下的文字、圖形等設計，象徵球迷與新北國王一起走過成軍的這個賽季，在今年一起Crown the City，榮耀新北市！

為了回饋球迷一整個賽季的支持，季後賽首輪主場賽事，商品部也將推出「成軍元年大回饋」，設置7折區、85折區優惠活動，消費滿2000元新台幣再加贈主視覺海報！