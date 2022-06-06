今年動畫影展徵件非常踴躍，已有上千件作品參加競賽，徵件報名即將於6月30日截止，總獎金高達120萬元，主辦單位呼籲動畫創作團隊把握機會。（基金會提供／謝瓊雲台中傳真）

短片徵件最後倒數，要報名手腳要快。台中市影視發展基金會主辦第8屆「台中國際動畫影展」（TIAF）短片徵件競賽，總獎金高達120萬元，今年4月開放報名以來，已有上千件優秀作品參賽，6月30日即將截止報名，提醒全球動畫創作者，把握最後機會投件。

「台中國際動畫影展」（TIAF）短片徵件競賽，針對國內外各式技術媒材的動畫短片為主要鼓勵對象，去年短片競賽徵件數量創下歷年新高，絲毫不受新冠肺炎疫情影響，顯示台灣動畫創作者人才濟濟。

台中市長盧秀燕身兼基金會董事長，去年親自出席頒獎，鼓勵台灣動畫創作者持續累積創作能量，市府將持續推動「台中國際動畫影展」，扶植在地優秀動畫創作者，讓全球優秀動畫作品，把台中做為在亞洲曝光最重要的交流舞台。

基金會執行長林筱淇表示，台中國際動畫影展（TIAF）為台灣規模最大的動畫影展，自2015年開辦以來，佳評如潮；短片競賽徵件數年年攀升，深受全球動畫創作者及製作公司矚目，投件作品水準及藝術價值也更趨出色。今年已徵得逾千件優秀作品，其中更不乏於國際間獲獎無數的多部動畫作品。

林筱淇指出，每年影展皆邀請多位國內外資深動畫創作者、動畫產業專家與學者，擔任短片競賽評審委員，今年預計8月1日公布入圍名單，屆時所有入圍作品都將在「2022台中國際動畫影展」影展期間公開放映，歡迎民眾前往觀賞精彩動畫，以行動支持優秀動畫創作者。

台中市影視發展基金會說明，「2022台中國際動畫影展」競賽徵件報名至今年6月30日截止，為響應節能減碳愛地球，僅接受網路報名；詳細競賽規章與報名方式，請上台中國際動畫短片競賽官網（網址https://twtiaf.com/2022rg/）查詢，或電洽04-23236100分機21蔡小姐。