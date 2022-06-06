走出華東封控陰霾，大瓦特數筆電電源、低軌衛星家用端電源加持，群電（6412）宣布5月營收35.58億元，月增14.8％、年增8.8％，創下單月同期新高，累計前五月營收達171.50億元，年增4.5％，亦創同期歷史新高，群電預期6月出貨有機會比5月更順暢。

群電表示，第二季因大陸封控防疫，進料及出貨受到干擾，不過最糟的時候已過，5月份各地逐步解封，雖然有些客戶和供應商營運尚未完全恢復到封控前水平，物流的挑戰還是很多，但整體供應鏈的狀況，已經比4月好轉許多，隨著原物料和物流的瓶頸可望在6月獲得更進一步的紓解，群電的生產、出貨有機會比5月更順暢。

至於終端需求的部分，群電指出，在總體經濟的不確定性下，筆電電源出貨量很難超越去年高峰，不過群電的筆電電源結構已經出現質變，在整體筆電電源的營收中，高代價的大瓦特數筆電電源的營收貢獻已超越4成，累計1～5月筆電電源營收成長率高達40%以上，目前訂單能見度已經看到下半年，是今年營收成長的一大驅動力。

而伺服器電源方面，群電表示，來自品牌及雲端服務供應商客戶的訂單十分強勁，但目前仍因缺料無法完全滿足客戶需求，已積極變更產品設計分散採購，新產品設計預計於第三季陸續上線，預計可帶動下半年出貨走高，今年伺服器電源營收成長雙位數的目標不變。另外，新產品低軌衛星家用端通訊電源於去年第四季開始量產後，訂單規模快速提升，第二季底還有更高階的新機種要量產，預期低軌衛星通訊電源的營收貢獻將逐季走揚。