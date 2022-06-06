新冠肺炎疫情已歷經2年，過去只要確診死亡，遺體都被要求在24小時內送到殯儀館火化，家屬根本來不及見家人最後一面，但近期疫情趨緩，聯合醫院醫師蘇一峰喊話中央應調整火化規範，不過，指揮官陳時中卻稱，沒有24小時火化這樣的規定；北市議員王欣儀質疑，中央把責任推卸給地方。

台北市副市長黃珊珊指出，中央指引規定，新冠肺炎確診者死亡後應盡速火化，中間沒有暫存的規定，所以送往殯儀館後就會在24小時內火化，因為沒有暫存的地方，王欣儀質疑，中央現在就是把責任推給地方，因為實務上沒有暫存的地方，只能24小時火化。

民政局長表示，實務上來看，確診者死亡後，會用雙層屍袋，就不能再打開，所以親友無法見到最後一面，但可以擇日火化，但過去都是24小時就火化，因為沒有暫存的地方。市長也很錯愕，實務上認知就是24小時內得火化，過去775具遺體，都是24小時火化。

王欣儀提到，如果現在不用24小時內火化，地方政府是否能研議，讓家屬送往生者最後一程，雖然無法見到最後一面，但可以擇日火化，讓親友可以有時間北上，陪往生者走完最後一程。

對此，民政局長表示，擇日火化是可以但會有冰存問題；對此，王欣儀指出，那地方政府就必須去盤點，有哪些地方可以暫存遺體，黃珊珊說，早上有討論過，但殯儀館沒有專區，而且量很大，如果在殯儀館弄個專區，會擋到其他人，如何暫存還要再找到地方。

王欣儀痛批，這事情從昨天吵到今天，北市卻沒有替市民想好，也還沒開始盤點有哪些地方可以暫存；黃珊珊回應，可以去研議，要跟醫院協商，但今天早上有討論，聯醫則沒有暫存空間。

黃珊珊也指出，衛福部的指引規定是，「建議於醫院或接體車上入殮封棺後逕送火化場火化」，中央並沒有提到暫存的地點，所以為什麼這2年來，地方都這樣執行，這是中央的規定。

王欣儀反問，所以中央明明有訂相關規定，現在卸責給地方，說是地方弄錯誤會了，但事實上並非如此；但地方也要盡速盤點，有哪些地方可以暫存遺體；黃珊珊承諾，3天內會研議盤點完成。