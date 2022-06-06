亞洲股市進入6月之後開始逆轉勝，明顯見到外資反手回補，保德信指出，上週亞股僅有菲律賓與印度股市遭外資小幅賣超，其他亞股全數吸金，而且外資淨流入金額相較之前再度擴大，特別是近月來原本為國際資金重點賣超市場的東北亞雙雄台韓股市，上週雙雙吸金，且外資買超金額分別為亞股冠亞軍，台股獲得10.93億美元回補，蟬聯最獲外資青睞亞洲股市，其次為南韓的9.72億美元。東南亞市場方面，則是印尼股市3.27億美元最為吸金，泰國、馬來西亞也獲得逾1億美元資金青睞。

隨著國際資金回流，上週亞股週線也普遍上漲，保德信表示，上週表現最出色的亞洲股市，以印尼上漲2.23%最佳，其次是中國的2.21%，另外，台股上漲1.76%、印度彈升1.61%、南韓漲幅1.24%，也是亞股中漲幅相對出色的市場。在亞股明顯反彈的帶動下，今年來亞洲市場的跌勢也出現收斂，包括台股跌幅已經小於一成，印度、菲律賓今年來的跌幅僅有-3.5%、-5.35%，泰國與馬來西亞同期跌幅縮小至-0.6%以內，印尼股市更是一枝獨秀，今年來大漲9.14%，堪稱亞股中漲幅最為強勁的市場。

上週漲勢為亞股亞軍的中國市場，PGIM保德信中國中小基金經理人張玉佩指出，6月1日起上海全面開始復市，根據統計，上海GDP佔全國3.8%，三省一市包括江蘇、浙江、安徽、上海的供應鏈廠商一旦復工，不僅對於中國經濟有明顯挹注作用，對於全球的相關供應鏈更是一大利多，預計6月上旬開始，上海居民生活將逐步有效恢復，到了中旬上海有望恢復至疫情前七成左右水準。

張玉佩表示，上海持續推進復工進度，製造業生產狀況改善，帶動中國5月官方製造業PMI由4月的47.4，回升至49.6，除了數據揚升，亦優於市場預期的48.6，看好整體生產狀況有望繼續改善，伴隨人行可望繼續寬鬆貨幣政策，預期第二季將是今年中國經濟成長的谷底。