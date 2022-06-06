有意參選桃園市長的民進黨前立委鄭寶清，今（6日）在臉書分享自己收到「一份最溫暖的禮物」—來自桃園腦癌女童小希的親手畫作。

鄭寶清指出，小希因為確診通報問題，差點延誤了化療期程，「大家最近應該有看到新聞」。他也透露自己其實已見過幾次小希，第一次是參加周大觀基金會幫小希辦的畫展，第二次則是參加小希自己辦的個人畫展「活著就是勝利」。

鄭寶清直言，小希雖然只有6歲，但不只堅強承受艱難又漫長的化療，還用自己的力量提筆畫畫，鼓舞更多人，她的畫作配色豐富活潑，充滿生命力，「每次看都很感動」。而這次知道小希確診且遇上困難，鄭寶清「當然盡自己所能協助」，也希望所有孩子都能健康平安長大，在學習上沒有後顧之憂，而最後「幸好一切順利，小希能夠如期接受療程」。

鄭寶清提到，上週小希的跟著父母一起來送他一幅畫作，自己「真的驚喜又感動」，他直言「那是一幅美麗的『彩虹愛心』」，也表示自己本想鼓勵小希，卻反被鼓舞了！鄭寶清也把小希的畫擺在辦公桌上，時刻提醒自己「秉持純淨良善之心」，用自己的力量幫助需要的人，最後他謝謝小希與小希爸媽，並祝福小希「希望療程一切順利，全家人健康平安！」。