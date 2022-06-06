租車糾紛毆傷被害人強盜13萬 3嫌被逮否認犯罪

北市寧姓男子以他的名義租車並將車輛交給吳男使用，但吳男遲遲不將車輛歸還給租賃公司，經寧男多次催討，吳男反而更加不滿，找來另外2名男子毆打寧，3日晚間11時，寧男身上多次挫傷，就醫時報案，並稱吳等人強盜他身上13萬元，警方4日下午逮捕吳姓主嫌等3人，訊後依強盜、傷害罪移送檢方複訊。

27歲寧姓男子聲稱，日前因吳男委託，以他的名義向租賃公司租車，並將車輛交給吳男使用，但經過租車期限，吳男始終沒有歸還，寧男催討時引發吳男不滿，3日凌晨11時，夥同另外兩名犯嫌，在永吉路200巷一處民宅毆打寧男。

寧男被毆傷後，頭部、胸部及雙膝有多處擦挫傷，經友人開車載至大同區中興醫院就診，經院方通報轄區警方，寧聲稱，身上還有13萬元，打算用來支付租賃汽車的費用，全部被吳等人強盜一空，警方獲報立刻展開偵辦。

警方4日凌晨受理報案後，當天下午在新北市龍安路，拘提31歲吳男到案，查獲43歲的陳男、43歲簡女到案，吳等人均有毒品、詐欺、妨害自由的刑案資料，坦承有毆傷寧男，但否認強盜財物，警訊後仍依法送辦。

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