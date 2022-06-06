雲林縣斗六市尊龍會館亂象多，附近居民受不了要求入住者遷離。（張朝欣攝）

雲林縣斗六市尊龍會館因入住者從樓上吐痰、吐口水、丟衛生紙，且外傳是確診者，引發社區居民恐慌，6日下午雲林縣長張麗善率衛生局等相關局處向居民說明，強調會館並非防疫旅館，且入住者並沒有確診，至於入住者製造髒亂、噪音等問題，已由環保局開罰並持續監督中。

尊龍會館日前被傳為是防疫旅館，且入住的確診者製造髒亂恐成防疫破口，引發社區居民恐慌，向斗六市長林聖爵陳情，上個月底林聖爵與陳情居民到會館要求入住者遷離，並請縣府建設處把會館緊鄰隔壁住家的窗戶封閉，以及取締入住者群聚產生噪音等。

張麗善6日率衛生局、建設處、勞青處、環保局等相關人員，前往會館旁慈惠宮向社區居民說明，強調會館並沒有登記作為防疫旅館，而是一般的出租套房，目前居住的數十人為外籍與本籍勞工，並沒有逃逸外勞，也沒有確診者，請居民不要恐慌。

張麗善說，不過入住者從樓上窗戶亂丟衛生紙、吐口水、製造噪音等亂象，已嚴重影響社區居民生活品質，環保局已開罰，並派出監視錄影車錄影蒐證，若有違規將持續開罰。

林聖爵表示，會館牆壁與臨近住家的牆壁不到卅公分，依法不能有窗戶，但會館卻設置窗戶，將要求會館30天內先封閉窗戶，再由建設處依建築法規加以拆除。

社區居民指出，希望縣府持續監督會館是否有確診者入住，以免成為防疫破口，另外，入住者從樓上窗戶亂丟東西，以及製造噪音，都要加以規範，最好直接將窗戶封閉，才能確保社區生活品質。