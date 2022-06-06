奇美醫學中心依照現有制度安排完成訓練的看護（照服員）納入專責病房團隊。（奇美醫院提供／程炳璋台南傳真）

南台灣未來1周預計進入新冠肺炎感染高峰，中央流行疫情指揮中點名台南市需加開100床專責病床，台南市各醫院立刻面臨照護人力不足，上周起急募專責看護（照服員）協助護理師，儘管依中央規定月薪逾25萬元，上門報名的看護仍有限。

台南市近日每天5、6000人染疫，預估本周進入疫情高峰期，各醫院都在準備加開專責病床，每張專責病床需原本就比一般病床需增加1倍以上的護理人力，使醫療量能倍受挑戰。

一家醫院高層表示，增加專責病床，同時需增加專責護理人力，台南市部分醫院已出現科別病床排擠，除了調度一般病床用作專責病床，減少門診與不緊急的開刀，更頭疼的是專責護理人力的不足，上周急募專責看護，分擔護理人力。

專責看護上陣前需經過體檢與訓練，多數看護需穿著「兔寶寶」裝防護衣一整天照顧確診者，工作環境悶熱，負荷是一般看護的數倍。

中央流行疫情指揮中心5月公告，專責看護以8小時5000元、12小時7500元的薪資方式計算，月薪估算可達20多萬元，雖然高薪，但要照顧確診者的壓力不小，能否召募到足夠的人力尚待觀察。

成大醫院目前開設逾百床的新冠專責病床，僅有3名專責看護上線工作，目前急募的照服員名額無上限，已有10多人報名，院方表示滾動式規畫調整人力。

奇美台南總院、柳營與佳里共3家醫院目前專責病床193床，僅有16名專責看護，院方預計召募到28人。

衛福部台南醫院現有38床專責病床，僅有2名看護人力，招募計畫還在規畫中。台南市立安南醫院目前有50床專責病床，預計再增加10床成人與10床兒童病床，同樣需求專責看護人力來減輕醫護負擔。