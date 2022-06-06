國民黨立法院黨團今天召開記者會指出，根據經濟學人定義，台灣公布的死亡人數與實際死亡人數有很大的落差，質疑其中有死亡黑數「蓋牌」疑慮。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，台灣過去幾年人口一直在老化，因此不可直接計算平均值來看死亡人數。

國民黨立委謝衣鳯指出，經濟學人以「總死亡人數」減掉「前5年平均數」來計算疫情造成的死亡人數，2016年到2020年的平均數是17萬3177人，2021年總死亡人數是18萬3732人，增加了1萬0555人，與指揮中心去年公布的800多人確診死亡有極大差距。

莊人祥反駁，如果照經濟學人的方法去算，2020到2021年的超量死亡為「負3000多」，該雜誌網頁上，紐西蘭超量死亡是最低的，台灣則是第二名。

至於立委質疑死亡黑數蓋牌，他表示，預期死亡數需考慮年齡老化，而不是只有算過去幾年的平均值，因為台灣過去幾年人口一直在老化，不可能直接計算平均值來看死亡人數。

莊人祥也提到，最近有一篇文章批評經濟學人的算法，因為他們使用預期死亡統計方法，讓德國預期死亡數錯誤下降，導致超額死亡數變很多，後來世界衛生組織跟經濟學人都還會再修正此方法。