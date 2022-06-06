蔡英文總統今天下午出席「全國產業總工會第七屆會員代表大會」(總統府提供)

國內疫情狂燒，衝擊許多產業發展，蔡英文總統今天強調，政府確實有計畫的希望每一年都能調高基本工資，也一定會排除萬難，務必讓最低工資能夠持續往上調升。目前最低工資法仍在立法院協商，她也會請立法院積極促成通過。

蔡英文總統今天下午出席「全國產業總工會第七屆會員代表大會」表示，全產總成立到現在已經20多年歷史，一路走來一直扮演著為產業勞工發聲的重要角色，對於政府勞動政策也提供很多重要的建議，讓全國勞工權益能夠持續的提升。

她說，提升勞工權益，是執政團隊一直努力的目標，政府連續6年調高基本工資，也推動專法，讓職災保障體系更周全。

蔡英文透露，我們確實是有計畫的希望每一年都能夠調高基本工資，有時也碰到困難，像是在疫情期間，執政團隊就討論過要不要調高基本工資，因為有很多行業還是受到疫情影響，她非常感謝行政團隊排除萬難，即便在疫情期間，還是調高了基本工資。

對於受疫情的衝擊比較大的中小型企業，她強調，如果他們在調高基本工資有困難，政府也會對他們提供協助，務必讓整個調高基本工資變成政策當中非常重要的一環，也希望能夠持續的每一年都有機會來調高工資。

她說，很多夥伴都希望政府在調高基本工資上面，能夠有一個一貫性而且連續性的做法，我們一定會排除萬難，務必讓最低工資能夠持續往上調升。

蔡英文舉例，上個月《勞工職業災害保險及保護法》正式上路，對於災前預防災害的補償以及災後重建，都提供更健全的機制和保障，從今年一月開始，父母可以同時請領育嬰留職停薪津貼，額度也從6成提高到8成，可以促進更多男性一起參與家中的照護工作，也能讓勞工在育嬰留職停薪期間，能夠有更充裕的經濟支持。

大家關心疫情對勞工的影響，她說，從前年開始，我們推動一連串措施，從協助企業維持員工薪資、提供員工訓練課程，對於沒有固定僱主的勞工，也提供津貼來度過困難時刻。政府也執行各項計畫來協助失業或者是有貸款需求的勞工，幫助大家降低經濟的壓力。

蔡英文表示，這些紓困措施投入的預算超過1170億，對勞工的協助達到592萬人次，所協助的事業單位則有7.5萬家次，政府會持續的檢討修正，並且配合紓困條例延長措施，提供勞工更多的支持，協助大家一起度過疫情挑戰。

最低工資法現在仍在立法院，也有很多的版本同時協商，她會請立法院更積極促成在立法院通過，她也要拜託大家，目前台灣處於疫情關鍵階段，請大家持續落實防疫，一起來提升疫苗覆蓋率，除了要記得自己打滿三劑疫苗，家裡有長輩也要記得提醒他們接種疫苗。

蔡英文強調，我們也有足夠的疫苗，可以提供5到11歲小朋友來接種，希望大家共同提高集體防護力，台灣就會越有保障，不論是捍衛勞工，或者是落實防疫，「我們都會繼續一起努力」。