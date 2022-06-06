高雄市彌陀區的海岸光廊歷經漁港硬體改建後，已經成為海線的新興景點。（邱志偉服務處提供／林瑞益高雄傳真）

為持續推動北高雄觀光升級，民進黨立委邱志偉召開「茄永彌梓‧海線潮旅行」說明會，針對13項軟硬體計畫進行相關盤點。且隨著台積電將進駐高雄，以及因應未來橋科的發展，邱志偉希望能讓更多民眾看見高雄海線的人文風情。

邱志偉表示，近年隨著高雄成功招商、產業轉型、台積電進駐及橋科開發，百年港都除了經濟大步邁進，觀光文化更應同步升級，尤其是北高雄。邱志偉指出，目前不論是中央或地方政府，針對高雄觀光景點所做的遊客人數統計，均無包含北高雄地區。

茄萣、永安、彌陀、梓官4區，擁有豐富的溼地生態與漁港特色文化，觀光潛力無窮，因此去年透過臨時提案，請交通部協助高市府針對北高雄觀光發展提出整體性計畫。日前邱志偉也邀請高市府至立法院說明「茄永彌梓‧海線潮旅行」計畫，邱志偉說，希望計畫能順利推動，發展北高雄海洋漁村再造、生態保育，並同時帶來更多觀光遊憩體驗。

「茄永彌梓‧海線潮旅行」說明會邀請了交通部觀光局、漁業署、海洋委員會、高市府觀光局、海洋局，共同討論4項硬體計畫及9項軟體計畫，全案經費預估3.8億元。其中的4項硬體計畫主要是漁港環境改善工程，預計將老舊或無法融入景觀的設施替換，提升整體美感。此外，也將透過植栽及遮蔭棚架工程，提供更舒適的遊憩環境。