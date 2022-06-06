第2輪快篩實名制6日上路，身分證尾數為單數者今可至藥局購買。（陳夢茹攝）

第2輪快篩試劑實名制6日上路，由於第1輪每個販售據點僅配送78份造成搶購，這次份數增加至117份，桃園共有467家診所販售，不過開賣首日藥局門口超級冷清，與第1輪差異相當大。

第1輪快篩實名制於4月28日開跑，各地藥局出現大批快篩排隊人龍，民眾更是連續搶購多日，6日第2輪上路，另有配發給0至6歲免費領用的快篩，但已不見排隊人潮。

黃姓女子直呼，以前都大排長龍，還以為自己記錯販售時間，實名制快篩比量販店賣得還便宜，而且現在還不用排隊，真的方便很多。張姓男子則說，得知第2輪快篩開賣，剛好自己的身分證字號尾數是單數可以買，回家路途看到藥局就停下來問，非常順利就買到。

桃園市藥師公會社區藥局委員會主委杜佳曄指出，各藥局都備有117份快篩，實名制快篩價格畢竟較便宜，前幾天就有接到不少詢問電話，原以為應該還會出現一波人潮，已做好心理準備、嚴陣以待，沒想到開賣時間一到，現場只有1名民眾在等待，她推估應該是民眾先前已有囤貨，加上有些公司、學校都有發放，快篩試劑目前已非常普及，因此也不用特別到藥局排隊購入。

桃園市藥師公會理事長鄭志宏表示，第2輪快篩實名制桃園有467家藥局參與，每間藥局提供117份快篩，可自行規畫保留部分庫存供0至6歲的幼兒免費領取，若仍有餘量則可併同售出，由各藥局自訂販售時間，今天開賣的狀況很順利，沒有大排長龍的狀況，現在隨時都買得到快篩。