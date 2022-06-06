「中央公園大型快篩陽確診得來速」已完成階段性任務，7日起將停止服務。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中6日新增7037例本土確診個案，再增5例中重症、13例死亡，台中市副市長令狐榮達於疫情記者會也宣布「中央公園大型快篩陽確診得來速」已完成階段性任務，明（7）日起將停止服務。

台中市衛生局副局長邱惠慈指出，今年台中市新增5例中重症，年齡屆於60到88歲，都患有慢性病史，其中1人未打過疫苗；另，新增19位死亡，年齡屆於49歲到95歲，其中10人未接種疫苗，15人未打滿三劑，18位有慢性病。

令狐榮達說，台中從5月20日起，有兩家醫院成立「大型篩檢站」服務市民，分別是台中榮民總醫院在中央公園設站，梧棲童綜合醫院在醫院旁設站，在「快篩陽經診斷視同確診」制度上路後，大型篩檢站也轉型成「快篩陽給藥得來速」，感謝這些醫院、醫護的奉獻。

令狐榮達表示，統計5月20日至5月25日，這兩處大型篩檢站一共服務1萬210人次，診療7611人；5月26日轉型為快篩陽確診得來速之後，統計至6月4日，再服務了1萬296人次；兩個大型篩檢站成立以來，一共服務超過2萬多人次，市府感謝中榮、童綜合醫院協助成立大型篩檢站，也對台中市所有專責醫院、診所醫護表達最高感謝。

令狐榮達說，觀察前往中央公園使用「快篩陽確診得來速」的人數，有在減少當中，中榮與市府也協調溝通，為讓醫護可適當調派人力，維持醫院醫療量能，6月7日起，「中央公園大型快篩陽確診得來速」將停止服務。

他解釋，在快篩陽經診斷等同確診的政策實施以來，各級醫療院所也能提供適當醫療服務，台中市19家醫院快篩陽確診得來速，包含中榮，依然在醫院特定區域提供「快篩陽確診得來速」服務，台中市超過290家診所也有提供看診與拿藥，請民眾不用擔心。

令狐榮達也針對兒童疫苗施打情形做說明，統計至5日止，兒童莫德納已施打3萬7107人，兒童BNT施打8萬8228人，總數達12萬5335人，覆蓋率達64.6％；另外，國、高中施打第三劑BNT疫苗也有2萬2653人，持續施打中。