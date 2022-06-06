好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)和前妻安柏赫德(Amber Heard)的誹謗官司，纏訟近2個月才以強尼戴普勝訴告一段落，洗脫6年多來家暴男汙名，反觀安柏赫德被認為濫用女權，還得賠償1035萬美元(約台幣5.1億元)，不過安柏的親妹惠妮赫德(Whitney Heard)判決後，今(6)日首度發聲支持：「我為妳感到驕傲」

惠妮曾幫姊姊安柏赫德出庭作證，控訴強尼打過安柏，並用「婊子」去形容她，判決後她選在IG首度替姊姊發聲，「昨天、今日和明天，我將永遠為妳也為自己挺身而出，在維吉尼亞州和英國作證，很自豪能說出本應不被發現的事，我們都知道這會是一場艱困的戰鬥，不管怎樣妳也都站起來了。」

惠妮在IG接著說：「我很高興能夠在這次幫妳做證。雖然真相就在眼前，陪審團卻沒給出該有的判斷，但也永遠不會放棄去支持姊姊，其他曾和妳一起奮鬥過的人也不會放棄，永遠會在妳身邊挺妳、支持妳。」隨後她這篇IG貼文配圖選用黑底白字，並用Hashtag標註「我和安柏赫德站在一起。」

另外，安柏赫德音樂記者好友伊芙巴洛(Eve Barlow)，也同樣在IG為安柏赫德發聲，「妳帶著優雅、真實和正直，正在經歷人生最艱難的一關，我知道這還沒有結束，因為我們永遠不會停止為妳而戰。妳已經夠努力堅持了，妳要繼續奮鬥下去。我們永遠會在妳身邊。」而安柏赫德確實計畫上訴，這場官司還有得纏訟下去。