蘆薈是天然胃酸抑制植物！營養師邱世昕指出，一天喝3次蘆薈，不但有助於改善胃潰瘍、胃灼熱，還有利於排出體內重金屬以及胃部消化，但他也提醒，正處於經期、懷孕、哺乳或是定期服用避孕藥的女性，盡量避免使用蘆薈，否則容易導致電解質失衡，造成心跳不規則、肌肉抽筋等問題。

營養師邱世昕在臉書粉專發文，表示胃潰瘍並不是疾病，而是一種胃受傷的症狀，會有噁心、灼熱、不適、腹脹等問題，在吃辣、高油、咖啡因、高酸食物時更加明顯。而蘆薈就是一種幫助傷口癒合的天然食物，內含蘆薈素、單寧、蘆薈大黃素，不但有利於排出體內重金屬，還能幫助胃部消化。

因此邱世昕建議，每天喝3次蘆薈，有助於改善胃潰瘍和胃灼熱，還可以功能性調整胃酸、增加胃蛋白酶的產生、增加結腸水量促排便；邱世昕也在文中提到，有研究證實，蘆薈與常見胃食道逆流用藥雷尼特丁（Ranitidin）及奧美拉唑（Omeprazole）一樣有效果。

邱世昕還說，蘆薈可以和藥物治療結合使用，透過清潔、安撫、冷卻消化器官，幫助消化器官的恢復，且蘆薈的皂苷跟肌腱蛋白，也有助於緩解發炎、防止惡化，因此這種方法不僅能幫助消化器官的健康，還可以緩解外部傷口的疼痛，如燒傷、感染、燙傷等引起的不適。

不過邱世昕提醒，正處經期、懷孕、哺乳或是定期服用避孕藥的女性，不建議使用蘆薈，因為蘆薈容易導致體內電解質失衡，尤其可能造成心跳不規則、疲倦或肌肉抽筋等狀況。