「甜蜜教主」王心凌最近登上大陸競賽綜藝《乘風破浪》第三季(原《乘風破浪的姐姐》)，首集就以昔日金曲〈愛你〉掀起一波回憶殺，因此爆紅引爆討論潮，並出現一大票以「王心凌女孩」、「王心凌男孩」自稱的粉絲，成為話題中心的王心凌，過去上談話性節目的片段也被挖出，曾在《康熙來了》被星友爆料唯有聽到這3個字，才會被惹怒。

王心凌過去曾作客《康熙來了》，談論出道走紅後的甘苦談，該集還邀請了她華岡藝校的同學「西瓜哥哥」李岳及「娃娃」魏如萱當嘉賓，節目中談到了王心凌的「話題討厭排行榜」，她本人表示其實都還好，蔡康永轉而詢問李岳：「要講什麼話才會把王心凌惹怒？」，李岳表示王心凌脾氣很好，其實不太容易被惹怒，但蔡康永仍不放棄逼問：「她最不想聊什麼？」，李岳因此開始支吾其詞。

小S見狀，趕忙接力鼓勵李岳：「快了！你快講出來了！加油！」，但他真的不敢說，蔡康永笑問到底為什麼這麼怕王心凌，並接力直說：「很怕別人會問到范植偉的事情嗎？」，讓李岳當場倒吸一口氣，委婉表示：「像『佛地魔』的感覺」。

李岳被逼問出實話，回答讓小S跟蔡康永吃驚，覺得「有那麼可怕嗎？」，一旁的王心凌只能尷尬乾笑2聲，至於范植偉是不是她「話題討厭排行榜」第一名？王心凌表示還好，但知道大家都會想聊這個，也替別人都想好了，但礙於工作，真的只能給制式的答案。