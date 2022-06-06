新北市副市長劉和然表示，恩恩爸爸今已聽過錄音檔了，後續有想法需要，市府可以再派專人送錄音檔到新竹給他聽，衛生局長、消防局長也會走一趟新竹說明，有需要新北都可以全力配合。（陳慰慈攝、資料照）

新北市確診過世2歲童恩恩的父親，今到消防局聽取通聯錄音檔後表示，願簽切結書保證錄音檔不會外流，對此，新北市副市長劉和然今在疫情說明會表示，恩恩爸爸今已聽過錄音檔了，後續有想法需要，市府可以再派專人送錄音檔到新竹給他聽，衛生局長、消防局長也會走一趟新竹說明，有需要新北都可以全力配合。

消防局長黃德清說，恩恩爸爸的說法都尊重，不過法制人員再次說明，報案電話資訊受政府資訊公開法及個資法規範，基於個人與隱私保護，才會請恩恩父親到消防局聽取錄音檔。

針對消防局與衛生局的橫向聯繫為何花29分鐘，恩恩父親指出，消防局稱因接線生要處理其他來電，黃德清說明，當天晚上5時59分接到恩恩母親第一通電話，同仁同時又接獲另一通緊急案件，處理完後隨即通知衛生單位但均未能接通。

衛生局長陳潤秋解釋，當天新北確診者有360人、居隔有1萬多人，中央當時對確診與居隔者還在PCR及做疫調，每個確診者絕大部分送醫或集中檢疫中心，都需要做聯繫安排，衛生所跟衛生局都在忙碌聯繫，同仁接到電話後，第一時間就會回覆家屬，再跟醫院聯絡。

陳潤秋說，醫院安排要花時間，因確診者跟非確診者不同，確診個案可能要安排專責病房，恩恩是小兒科希望安排有小兒科疾病專長的醫院，才能做最好的安排，最重要確認是確診的個案，當時TRACE與法傳系統均未查到，隨即跟採檢醫院聯絡報告出來了沒，才能做進一步安排， 醫院接到個案後也要了解病況及做病房安排，同仁收到醫院回覆，就會盡快來聯絡家屬。

劉和然說，連絡過程是連續動作，沒辦法簡化成花29分鐘，所以今天恩恩父親有疑惑詢問的部分，衛生局都會做詳細說明。

至於市府提供恩恩父親橫向時間軸內容，劉和然說，資料已給恩恩父親，其實希望這份資料是希望他想了解事情的全貌，看到電視上秀出來，除8通電話外，還給了消防局跟衛生局的聯絡，消防局跟醫院以及衛生局跟醫院聯絡紀錄，但基於恩恩父親並非通話者，整理後有把當時的處置作為做摘要給恩恩父親。

劉和然並說明市府安排今天恩恩父親到消防局的流程，他說，昨天跟恩恩父親確定時間，本來還是希望帶著錄音檔到新竹找他，恩恩父親希望自己過來一趟到消防局聆聽譯文、搭配錄音檔來聽，今天上午10時恩恩父親到消防局，由消防局主秘接待，他希望參觀勤務中心，安排他參觀後，接著帶他去聽錄音檔。

劉和然表示，恩恩父親聽取錄音檔與逐字稿時，衛生局長、消防局長有當場說明，後來恩恩父親希望清場，所以僅留勤務中心主任協助他操作錄音設備，並解釋8通電話有10個錄音檔原因，其中5通是恩恩母親打給119的、3通是119回撥給恩恩母親，另2通1通是119轉接護理師、1通轉接救護員，轉接會重啟錄音，全程大概是30分鐘。

新北今新增7703例確診，居隔列管2萬1242人，居家照護有6萬4790人，可解隔7893人、預計康復解隔1萬6566人。劉和然表示，從本土確診曲線圖來看，確診有慢慢趨降，因有假日效應，後續還會觀察是否仍為下降趨勢，目前看起來疫情發展緩降中，但提醒民眾外出仍要注意防疫、不要大意。