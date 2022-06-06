國民黨團今日召開記者會，痛斥政府對染疫死亡數蓋牌，並指出根據經濟學人雜誌計算，台灣去年超額死亡達一萬人。中央流行疫情指揮官陳時中今天警告，講這話的人要特別注意，因為牽涉到對公權力的質疑與公務人員造假的問題，應要有充分證據才能提出來討論，不能任意指控。

國民黨團指出，根據經濟學人雜誌計算疫情造成的死亡人數，是以總死亡人數減去前5年的平均數，因此依照內政部統計月報顯示，2021年全死亡183,732人，2016年到2020年間5年平均數173,177人，兩者相減後遽增10,555人，即為超額死亡人數。

指揮中心發言人莊人祥表示，我國到目前為止的超量死亡是負3000多，這是經濟學人網頁上有做的排名，只有紐西蘭的超量死亡比我國更低，台灣排名全球第二，至於經濟學人引用的預期死亡數，必須考慮到年齡老化的問題，不能只算過去幾年的平均值，而台灣過去幾年人口一直老化，不能直接將平均值與死亡數拿來對比。

莊人祥進一步說，最近甚至有篇文章在批評經濟學人的計算方式，他們因為使用預期死亡的統計方法，讓整個德國的預期死亡數變成錯誤的下降，導致德國超量死亡數變很多，後來WHO與經濟學人還為此修正計算方法。

陳時中說，我國2021的死亡數是比較多，但若用五年的移動平均來看，去年沒有比較高，台灣醫療體系完整，不太可能有任何新冠死亡的通報被遺漏，這是不太可能發生的事情，至於報到指揮中心被刪掉，也是不可能的事，因此台灣要掩蓋死亡數是不可能的事，請講這話的人要特別注意，因為牽涉到對公權力的質疑，與公務人員造假的問題，應有充分證據才能提出討論，不能任意指控。