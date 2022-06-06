埔里鎮社區產業創品牌，6日舉辦行銷發表會。（陳宜君服務處提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮社區產業行銷成果斐然，今年結合良善、籃城、桃米、枇杷和五十甲等5個社區，導入振興地方產業、建立防疫樂活旅遊新品牌策略，規畫「埔里噗哩─綠色慢活農村體驗之旅」，歡迎大家親臨山城感受。

埔里鎮社區產業品牌行銷發表會，6日在桃米生態親水公園舉行，埔里鎮長廖志城、前立委蔡培慧，縣議員林芳伃、陳宜君及葉仁創等人都共襄盛舉。

廖志城表示，暑假即將開始，為響應防疫新生活運動，埔里鎮整合生態資源、友善農業與5大社區產業文化特色，力推綠色慢活農村體驗之旅，以「友善環境、綠色手作、綠色食材、綠色景觀、綠色伴手禮」等5大亮點，吸引遊客進入農村社區，感受綠色慢活農村的趣味。

埔里鎮推動社區產業行銷計畫，陸續辦理「里山共好社區共識共學教育課程」、開發社區品牌伴手禮及市集形象展攤，希望創造新的營運模式，增加就業機會，吸引青年返鄉，促進社區共榮。

廖志城指出，今年埔里社區產業行銷計畫，非常感謝獲得南投縣公益彩券盈餘分配基金的補助支持，還有暨南大學教授吳淑玲的輔導，及巷弄文旅工作室協助打造社區產業品牌意象。

5個社區產業各具特色，包括良善社區的咖啡、香菇；籃城社區的蘿蔔乾、環保酵素；枇杷社區的雞角刺、蜂蜜；桃米社區的麻竹筍干、醬筍；五十甲社區的多肉植物與鹹油條等，這些社區之寶將開創產業新價值，增加居民經濟收入並且回饋社區。